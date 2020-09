Luccas Claro renova com o Fluminense até dezembro de 2022

O Fluminense conseguiu mais uma renovação de contrato. Desta vez com Luccas Claro, que tinha vínculo até o fim deste ano, e agora ficará até dezembro de 2022.

O zagueiro se firmou como titular do Tricolor após a paralisação do futebol por causa da pandemia de covid-19, e tornou-se peça importante da equipe de Odair Hellmann. Quando estava na reserva e tinha poucas chances, Luccas Claro chegou a receber uma proposta da China, mas o Fluminense não o liberou.

"Estou muito feliz! Legal que coincidentemente renovo o contrato exatamente no dia em que estou completando um ano de casa. Realmente é um momento muito bom, muito importante na minha carreira, e espero conquistar muito mais com Fluminense. Vou continuar trabalhando para deixar meu nome na história do clube", disse o zagueiro ao site oficial do clube.

A renovação com Luccas Claro não foi tão simples. A primeira proposta não agradou e a diretoria tricolor precisou fazer uma nova, com maior valorização, com aumento salarial e mais tempo de contrato, o que agradou o jogador. Além dele, o Fluminense já renovou com Wellington Silva, Matheus Ferraz e Nenê.

Outro com contrato até o fim do ano, Dodi é um caso mais complicado. Agora titular e mais valorizado, o volante não aceitou a primeira proposta e ainda não respondeu à segunda, gerando impaciência no clube.