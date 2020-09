Três titulares do Fluminense não enfrentam o Sport

Como esperado devido à maratona de jogos, o técnico Odair Hellmann vai poupar três titulares para a partida de domingo contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Dodi, Nenê e Michel Araújo não foram relacionados e nem sequer viajam com a delegação.

Com as mudanças, Ganso, Yago e André são os mais cotados para começar jogando. O goleiro João Lopes e os volantes Nascimento e Martinelli farão parte do grupo que embarca neste sábado.

Dodi é o jogador que mais ficou em campo na maratona de 12 jogos em 38 dias. Ele só foi substituído duas vezes, no fim. Além dele, Michel Araújo também atuou 12 vezes. E Nenê esteve em 11 partidas.