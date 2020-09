Com contrato até dezembro, Matheus Pato deseja ficar no Fluminense

"Sou jogador do Fluminense até o final deste ano e estou inteiramente à disposição. Permanecer também seria uma opção a se considerar. Tenho um carinho especial pelo clube, pois foi aqui que nasci profissionalmente", disse Matheus.



Campeão brasileiro e artilheiro do time sub-20 do Fluminense em 2015, Matheus Pato viveu recentemente duas experiências positivas fora do país. No segundo semestre de 2018, o jogador defendeu o STK Samorin, clube que era uma filial do Flu na Eslováquia, e marcou 17 gols em 19 jogos. Na temporada passada, após conquistar o título estadual pelo Cuiabá, transferiu-se para o Daejeon Citizen, da Coréia do Sul, e somou seis gols e três assistências em 15 partidas.



"Sair do seu país para atuar num outro centro, nunca é algo simples. Como eu já havia passado por esse processo quando joguei no Benfica, tive mais facilidade nessas duas últimas vezes. Sempre que o brasileiro chega num clube do exterior, existe uma pressão grande em cima dele. O ótimo rendimento que tive me deixou bastante orgulhoso e confiante para a sequência da minha carreira", afirmou o jogador.



A passagem pelo Benfica a que Matheus se refere ocorreu após o jogador se destacar com a camisa tricolor no torneio de Oberdorf, na Alemanha, em 2013. Na ocasião, o Fluminense foi campeão e Matheus o artilheiro.



Nos amistosos contra o sub-20 do Botafogo antes do início do Brasileirão, Matheus Pato foi reserva, mas entrou ao longo da vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e no empate por 1 a 1 no segundo.