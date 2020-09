Fluminense renova com mais uma promessa da base

Para não repetir o erro cometido com Evanilson, o Fluminense tem buscado ampliar os vínculos com suas promessas de Xerém. A bola da vez é John Kennedy, atacante de 18 anos e considerado a nova grande aposta tricolor. Ele assinou nesta segunda-feira contrato até o fim de 2024, informação inicial do Uol e confirmada pela reportagem.

John Kennedy tem sido um dos destaques da equipe sub-20 nesta temporada e sua multa rescisória passou para 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões). Em sua conta no Instagram, ele comemorou: "Feliz por mais essa conquista".

Além do atacante de 18 anos, recentemente o Fluminense ampliou vínculo com mais 17 promessas. Alguns deles, como Luiz Henrique e Calegari, já nos profissionais, até 2025.

A tentativa é evitar que aconteça o mesmo que houve com Evanilson, que não renovou contrato e acabou acertando com o Tombense, gerenciado por um de seus empresários. O clube mineiro o emprestou ao Fluminense, que nada pôde fazer quando o Porto fez uma oferta pelo jogador.