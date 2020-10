Odair Hellmann terá a semana livre para trabalhar e recuperar os jogadores Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 10:14 | Atualizado 26/10/2020 10:32

Rio - O Fluminense venceu o Santos no último domingo, no Maracanã, por 3 a 1, e já é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Odair Hellmann não sabe o que é uma derrota há sete partidas e soma 29 pontos no torneio. Contudo, mesmo com a boa fase, o técnico tricolor pediu cautela com a empolgação dos torcedores e pregou a política dos 'pés no chão' em coletiva de imprensa.

Publicidade



"Estou feliz pelo trabalho do grupo, pelo esforço, pela qualidade, comprometimento dos jogadores, mesmo passando dificuldades em algumas partidas. Mantivemos a postura, união para retomar o melhor resultado no próximo jogo. Hoje, foi vitória do grupo. Não tínhamos todas as opções. Fortaleço a ideia de quem um grupo faz a diferença num ano normal, imagina num ano como esse", disse Odair, que emendou:



"Posição que fizemos por merecer dentro do campo. Faltam muitos jogos pela frente e precisamos estar atentos. Futebol é como termina, não como começa e não como está no meio. Segundo turno é muito mais difícil. É a definição do campeonato, tanto na parte de baixo como em cima. Jogos ficam diferentes, precisamos continuar somando para continuar nesse patamar. É jogo a jogo", encerrou o técnico do Flu.