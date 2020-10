Dodi: futuro indefinido LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - O Fluminense não sabe o que é perder no Campeonato Brasileiro há sete partidas e já figura no G-4 do torneio, com 29 pontos. Se terminar a competição na atua posição, a equipe estará classificada para a próxima Libertadores da América, o que pode fazer com que Dodi e Marcos Paulo repensem a as negociações pela renovação dos contratos.

De acordo com portal 'NetFlu', o argumento da possível disputa da próxima Libertadores está sendo usado para tentar convencer Dodi e Marcos Paulo a permanecer no Fluminense. Segundo a diretoria, os atletas podem se valorizar ainda mais disputando uma competição de alcançe internacional, o que renderia frutos ao Tricolor futuramente.



Dodi já manifestou desejo de ficar no Fluminense, no entanto, o staff do jogador ainda segura a renovação. Já Marcos Paulo tem outros planos e quer jogar na Europa, mas está na mira apenas de clubes intermediários do Velho Continente. Ambos os jogadores e seus representantes tem reuniões marcadas com a diretoria nesta semana.