Rio - Joia das categorias de base do Fluminense, o atacante Marcos Paulo quase foi negociado com o Torino-ITA no meio do ano, mas a transferência não ocorreu. O jogador também perdeu espaço na equipe de Odair Hellmann, mas marcou um gol na vitória do Tricolor sobre o Santos no último domingo. Em entrevista ao 'Ge.com', o jovem afirmou não estar frustrado.

"Não tenho motivos para ficar frustrado. Sou jogador do Fluminense, um gigante do futebol, e sou muito feliz aqui. Se a negociação não se concretizou é porque não seria bom para algum dos lados envolvidos", disse o atleta, que complementou:



"Recebi algumas críticas pesadas nos últimos tempos, que não achava que eram corretas. Mas também percebi que tinha muito mais gente por mim do que contra mim e resolvi me apegar nessa positividade para retomar as boas atuações, fazer gols e ajudar a equipe", encerrou.