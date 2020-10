Fluminense x Santos - Campeonato Brasileiro - Estádio Maracanã. Gol de Luccas Claro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - Em alta no Fluminense, o zagueiro Luccas Claro marcou um dos gols do clube na partida contra o Santos, no último final de semana. Em entrevista coletiva nesta semana, o defensor afirmou que recebeu proposta para deixar o Tricolor. Segundo o atleta, o Gençlerbirligi-TUR fez uma oferta ao zagueiro, que preferiu ficar no Fluminense, onde soma 25 partidas e cinco gols.

"É verdade, teve uma proposta. Mas, enfim, são coisas do futebol que acabaram acontecendo. Mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle. Eu não queria naquele momento (no ano passado) ter retornado ao Brasil, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, ter tranquilidade. Hoje eu vejo o quanto compensou, valeu a pena. Estou sendo feliz aqui no Fluminense", comentou.