Odair Hellmann terá a semana livre para trabalhar e recuperar os jogadores Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - Apesar das eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, o Fluminense vive boa fase no Campeonato Brasileiro e já figura no G-4 da competição. Comandante da equipe, o técnico Odair Hellmann tem contrato apenas até o final do ano, e de acordo com o portal 'Uol', ainda não foi procurado pela diretoria por uma renovação.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a temporada 2020 só se encerra em fevereiro do próximo ano, e se não renovar o contrato de Odair Hellmann, o Fluminense ficará sem técnico a partir de janeiro. Sob comando do treinador, o clube não não perde há sete partidas na temporada e tem 29 pontos no Campeonato Brasileiro.