Apresentador do Grupo Globo diz que Fluminense no G-4 é como um 'intruso que curte a festa'

Odair Hellmann terá a semana livre para trabalhar e recuperar os jogadores Lucas Mercon

Por O Dia

Rio - O Fluminense vive grande fase na temporada e está no G-4 do Campeonato Brasileiro. No último final de semana, a equipe de Odair Hellmann bateu o Fortaleza, fora de casa, e chegou aos 32 pontos no torneio, atrás apenas de Internacional, Flamengo e Atlético-MG. De acordo com o jornalista André Rizek, o Tricolor é um 'intruso que curte a festa'.

"O turno termina com muita gente viva na briga pelo título. Flamengo é (disparado) o melhor elenco, Internacional de Coudet teve o melhor trabalho, Atlético jogou um belo futebol, São Paulo líder por pontos perdidos e Palmeiras estreia novo técnico. Fluminense é aquele intruso que curte a festa", escreveu o apresentador nas redes sociais.