Rio - Após a brilhante temporada de Jorge Jesus no Flamengo em 2019, a chegada de técnicos estrangeiros ao Brasil cresceu ainda mais nesta temporada. Domènec Torrent, Jorge Sampaoli, Eduardo Coudet, Abel Ferreira e Ricardo Sá Pinto são alguns dos gringos no país. Para Odair Hellmann, melhor brasileiro na tabela do campeonato, reconhece o bom trabalho dos estrangeiros, mas pediu mais respeito aos técnicos locais.

"A pressão é em todos, porque a busca é pelo resultado. Vou dar um exemplo. O Flamengo fez um ano excepcional em 2019. O Jesus, estrangeiro, veio, fez um excelente ano, ganhou praticamente tudo, com pontuação muito distante dos demais. Aí todos acham que isso pode ser feito a qualquer momento, rapidamente, em outros lugares e times. Mas futebol não é assim. Comparar as situações iguais é difícil, imagina situações de momento, dinheiro, investimento, características de jogadores", disse Odair, que emendou:



"Quando aparece algo muito bom, tem de se buscar, claro, jogar bem, bom futebol. Mas é difícil, times são diferentes, clubes diferentes. Para ganhar existem muitas formas e existem boas ideias e conceitos de treinadores diferentes. É preciso olhar mais o macro para essa questão de brasileiro ou estrangeiro. Eu não discuto nacionalidade. Vejo competência e admiro bons trabalhos, independentemente se é brasileiro ou estrangeiro. Só acho que para elogiar o estrangeiro não precisa denegrir brasileiros ou botar abaixo. Tem bons estrangeiros e bons brasileiros fazendo bons trabalhos", encerrou.