Com o resultado, o Flu chega aos 18 pontos e se mantém na liderança do Grupo B. Já o Santos se mantém com oito pontos e cai para a sexta posição.



Os Meninos da Vila abriram o placar ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, com Orlando Gonçalves. Os Moleques de Xerém, porém, iniciaram a virada com dois gols em dois minutos. Primeiro, o empate veio com um golaço de Kayky. Depois, João Neto acertou o canto do gol e garantiu a virada. Abner garantiu a vitória já nos acréscimos da segunda etapa, após o goleiro Mauro Silva ir para a área para tentar ajudar o Santos.



No próximo sábado, o Fluminense visita o Internacional na Morada dos Quero-Queros pela 8ª rodada. Já o Santos viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, na Gávea. As duas partidas estão marcadas para as 15h.