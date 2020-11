Por O Dia

Publicado 03/11/2020 16:46 | Atualizado 03/11/2020 18:17

Argentina - Segundo o jornal argentino Clarín, Diego Maradona foi diagnosticado com um hematoma subdural, ligeiro acúmulo de sangue na meninge, e deve ser operado já nas próximas horas. De acordo com fontes próximas ao ex-jogador, hematoma foi gerado de um trauma em consequência de qualquer batida que ele possa ter sofrido recentemente.

Ainda de acordo com o Clarín, a decisão de interná-lo foi tomada como medida preventiva por sua situação emocional.

Na tarde de desta terça-feira, o médico de Maradona havia dito que houve uma melhora no quadro do ex-jogador. Leopoldo Luque também falou à imprensa, que na quinta-feira, Maradona havia aparecido com um aspecto frágil na homenagem que recebeu do Gimnasia pelos 60 anos, justamente por conta do uso excessivo de remédios.