Com suspeita de covid-19, Maradona pode desfalcar o Gimnasia na volta do Campeonato Argentino

Rio - Diego Maradona segue internado, no entanto Leopoldo Luque, médico pessoal do argentino atualizou o estado de saúde do ex-jogador, que está em uma clínica em La Plata.

Em entrevista para veículos argentinos, o profissional tranquilizou os fãs do craque argentino e a evolução que ele teve.

"A ideia é transmitir tranquilidade a todos. O Diego não entrou com urgência. Não é que esteja em estado crítico nem nada parecido. Está melhor que ontem. A ideia é que continue aqui mais uns dias", afirmou o médico.

Luque disse que Maradona estava "anêmico" e "desidratado" nos últimos dias. Foi preciso corrigir isso, e agora é continuar melhorando. A ideia é melhorar o máximo possível, mas precisamos de mais tempo", alertou.