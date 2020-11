Dodi: futuro indefinido LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - Em entrevista na última semana, o presidente do Fluminense Mário Bittencourt afirmou que o empresário de Dodi estaria fazendo um leilão pelo jogador. No entanto, em conversa com o portal 'NetFlu' na última terça-feira, o agente do jogador negou a acusação e afirmou que não tem nenhum problema de relacionamento com o mandatário Tricolor.

"Isso já passou, já foi. Não tenho nada a falar sobre isso. Nunca briguei com o Mário, em hipótese alguma. Ele defende a instituição, eu defendo o atleta. Simples. Ele está mais do que certo. Ele tem que defender a instituição com unhas e dentes como está fazendo. E eu defendo o atleta da mesma forma", comentou Carlos Escuro.