Rio - O Fluminense perdeu a sua invencibilidade como mandante contra clubes de fora do Rio no último domingo contra o Grêmio . A partida entre os dois tricolores gerou momentos de tensão no Maracanã. Após ser substituído, o atacante Fred e o treinador Renato Gaúcho bateram boca.

Fred pro Renato Portaluppi: "Você é ridículo, rapá. Você é um bosta. Ah, cala a sua boca"



Renato pro Fred: "Você que é o bom, você que é o cara "



Wellington Silva: pic.twitter.com/AgmBEa2nqt — Goleada Info (de ) (@goleada_info) November 9, 2020

O jogador do Fluminense se irritou bastante e chamou o treinador do Grêmio de "b...". No entanto, ao fim do jogo, Renato Gaúcho preferiu minimizar o ocorrido. "O Fred é um grande amigo e grande jogador. Só pedi que estava gritando muito no banco, apitando o jogo, na malandragem. Ele está certo, é malandro. Estava do lado e falei para o quarto árbitro. Mas falei para parar de apitar o jogo. É um ídolo do futebol brasileiro, sem problema algum. Nossa amizade vai continuar, só falei que não era para apitar. Nem foi uma discussão”, afirmou.

Com a derrota, o Fluminense permaneceu com 32 pontos e está na quinta colocação. O Grêmio chegou aos 30 pontos, mas tem uma partida a menos que o Tricolor Carioca. A equipe de Odair Hellmann volta a jogar no próximo sábado contra o Palmeiras, em São Paulo.