Camisa de 95 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:10

Rio - O Fluminense em parceria com a "Liga Retrô" relançou a histórica camisa do "Ame o Rio" utilizada por Renato Gaúcho em 1995 no gol de barriga, fato que completa 25 anos em 2020.

O Tricolor recriou a camisa original, confeccionado pela "Reebok" em 1995, com a única diferença de não ter a logo da fornecedora no peito.



As peças estão à venda na loja oficial do Flu por R$ 169,90 (modelos adultos) e R$ 159,90 (infantil), com opção de pagamento em duas vezes sem juros.