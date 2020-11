Por IG - Esporte

Publicado 14/11/2020 13:22





Rio - Em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo-SP, neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília).

O Verdão entra na rodada na sexta colocação da competição nacional com 31 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Vasco da Gama por 1 a 0 em São Januário. Já o time carioca foi derrotado pelo Grêmio no Maracanã. No torneio, o Flu está em quinto, com 32 pontos.



SURTO DE COVID-19

Além de atletas machucados e outros servindo às seleções nacionais, o Palmeiras está com cinco jogadores infectados pela Covid-19: Gabriel Menino, Rony, Danilo, Gabriel Silva e Luan.

RAMIRES MULTADO, MAS PODE SER RELACIONADO

Ramires, multado por ter sido flagrado numa casa noturna, aguarda a contraprova do exame de Covid-19 que realizou nesta sexta-feira (13) e foi dispensado das atividades em grupo no Centro de Treinamento. No entanto, o volante pode ser relacionado para a partida, uma vez que o elenco palestrino só tem Patrick de Paula como opção na posição.

​LUCAS ESTEVES, LUIZ ADRIANO E ZÉ RAFAEL

A principal novidade durante os treinamentos na Academia de Futebol nos últimos dias foi a presença do lateral-esquerdo Lucas Esteves, que participou de atividades e fez movimentação física. O atacante Luiz Adriano, com uma sobrecarga na coxa esquerda, realizou atividades de transição física.

O meio-campista Zé Rafael, substituído com dores na partida com o Ceará, foi avaliado e teve detectado um entorse no tornozelo direito. O jogador já iniciou o tratamento.

RETORNO DE NENÊ

O técnico Odair Hellmann tem um reforço importante para o duelo contra o Verdão. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o meia Nenê está de volta e deve ser titular.

Os únicos desfalques são o meio-campista Yago Felipe, com Covid-19, e Fernando Pacheco. Apesar de já treinar com o grupo, o peruano ainda não deve ser relacionado para recuperar o condicionamento físico.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Fluminense

Data: 14 de Novembro de 2020 Horário: 21h30 (de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e José Eduardo Calza-RS VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima-RS, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG e Lucio Beiersdorf Flor-RS

Transmissão: – PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil), com narração de Luiz Carlos Jr., comentários de Renata Mendonça (por vídeo) e Paulo Nunes, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Gabriela Ribeiro comanda as reportagens.

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SporTV Play e Premiere Play.

PALMEIRAS: Jaílson, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan e Gustavo Scarpa; Patrick de Paula, Ramires e Raphael Veiga; Lucas Lima (Breno Lopes), Gabriel Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira

Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Zé Rafael e Luan Silva (machucados); Luiz Adriano (sobrecarga muscular); Gabriel Menino, Rony, Danilo, Gabriel Silva e Luan (Covid-19) Servindo à Seleção: Weverton (Seleção Brasileira); Gustavo Gómez (Seleção Paraguaia); Matías Viña (Seleção Uruguaia) Suspensos: Matias Viña e Gustavo Gómez (Ambos pelo 3º Cartão Amarelo) Pendurados: Lucas Lima, Rony, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Wesley, Danilo e Ramires Voltam de suspensão: Ninguém

FLUMINENSE: Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Dodi, Hudson e Nenê; Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. Técnico: Odair Hellmann

Desfalques: Yago Felipe (Covid-19) e Fernando Pacheco (condicionamento físico) Pendurados: Igor Julião, André, Nenê e Nino Suspensos: Ninguém