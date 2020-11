Gustavo Scarpa Divulgação / SE Palmeiras

Por O Dia

Rio - Mais um jogador do Palmeiras testou positivo para o novo coronavírus após a partida contra o Fluminense no último sábado. Após Gabriel Verón contrair a doença, Gustavo Scarpa também acusou a covid-19 no exame realizado nesta segunda-feira. O meia jogou contra o Tricolor na vitória do Alviverde por 2 a 0.

Publicidade

No Fluminense os casos positivos são de Fernando Pacheco e Yago Felipe. Fred, Nenê, Ganso, Calegari, Luccas Claro, Wellington Silva, Luiz Henrique e Marcos Paulo já tiveram a doença. O Fluminense encara o Internacional na próxima rodada do Brasileirão, no domingo. A equipe de Odair Hellmann está na 8ª posição do torneio.