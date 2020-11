Rio de Janeiro - 05/10/2020 - Nene do Fluminense comemora seu gol durante partida contra a equipe do Bahia no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 18/11/2020 20:25

Rio - Após uma sequência de oito jogos invicto, o Fluminense somou duas derrotas nos últimos jogos do Brasileirão. Os tropeços diante de Grêmio e Palmeiras custaram caro e, agora, o Tricolor, que antes estava no G-4, já figura na oitava posição. O próxima partida do clube é contra o Internacional, no Beira-Rio, e o meia Nenê projetou o confronto.

"Eu acho que o Internacional estar em duas outras competições (Copa do Brasil e Libertadores) pode ser interessante para a gente sim, mas não vai facilitar em nada. Eles são muito fortes lá (no Beira-Rio). Pode nos dar uma ligeira vantagem física ou mental, mas na hora do “vamos ver” ninguém vai lembrar disso", disse o jogador em coletiva.