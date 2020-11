Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 19/11/2020

Rio - A novela envolvendo a negociação de Dodi pode estar próxima de um final, com término ruim para o Fluminense. De acordo com o 'Ge.com', houve uma reunião entre a diretoria do Tricolor com os representantes do jogador, mas sem acordo. Com isso, as tratativas estão suspensas, e caso não ocorra uma reviravolta no negócio, Dodi não seguirá no Fluminense para 2021.

Durante o Campeonato Carioca deste anos, o Fluminense apresentou três propostas aos empresários de Dodi, mas todas foram recusadas pelos agentes do jogador, que fizeram uma contraproposta de R$ 250 mil e luvas de R$ 2 milhões. Atualemente, Dodi ganha R$ 70 mil. Segundo o portal, a tendência agora é que os empresários do atleta passem a analisar propostas de outros clubes.