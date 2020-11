Dodi LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Rio - A paciência do Fluminense se encerrou nas negociações envolvendo a renovação do meia Dodi. Em nota oficial, o clube afirmou que o jogador não atua mais pelo clube, mesmo com contrato até 31 de dezembro. Em reunião realizada nesta quinta-feira, o Tricolor e os empresários do atleta não chegaram a um acordo pela extensão do vínculo.

"O Fluminense já havia sido alertado, ainda em setembro, de que os empresários do jogador o ofereciam a diversos clubes ao mesmo tempo em que negociavam a permanência do atleta, em atitude que não condiz com a ética que se espera de qualquer um que se relacione com o clube", escreveu o clube no site oficial, antes de seguir:



"A partir de hoje, Dodi não mais atuará pelo Fluminense e treinará em horário alternativo até o fim de seu contrato, que está previsto para 31 de dezembro de 2020, já que seus representantes sequer acenaram com a possiblidade de estender o contrato até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021", encerrou a nota.