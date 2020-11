Michel Araújo Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 18:15

Rio - O Fluminense terá três baixas para o duelo contra o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que Nino, Egídio e Michel Araújo testaram positivo para o novo coronavírus. Os exames foram realizados na última quarta-feira e os resultados saíram nesta quinta-feira.

Publicidade

O clube ainda informou que os três jogadores já cumprem isolamento obrigatório e podem perder mais de um jogo do Tricolor. Do trio, apenas Egídio não tem status de titular no atual elenco de Odair Hellmann. Nino e Michel Araújo são presenças constantes na equipe titular. O clube é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.