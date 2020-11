Yago Felipe testou positivo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:45

Rio - Nem tudo foi motivo para comemoração no último domingo para o Fluminense. Apesar da vitória fora de casa contra o Internacional, o meia Yago Felipe pode perder as próximas partidas por conta de uma lesão durante o duelo. O volante sentiu o joelho direito após um choque com o zagueiro Zé Gabriel e precisou ser substituído.

Publicidade

De acordo com o portal 'Ge.com', o Tricolor já voltou ao Rio de Janeiro e o meia passará por exames para saber a gravidade da lesão. Nos bastidores do clube há o temor de que tenha ocorrido uma contusão no ligamento, o que tiraria Yago Felipe do restante da temporada. O Fluminense enfrenta o RB Bragantino na próxima segunda-feira.