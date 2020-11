Yago Felipe não vai enfrentar o Santos, no próximo domingo LUCAS MERÇON / FLUMINENSE / Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 21:08 | Atualizado 23/11/2020 21:08

Rio - Substituído no início do segundo tempo na partida contra o Internacional, o meia Yago Felipe passou por exames médicos nesta segunda-feira no Fluminense. De acordo com o departamento médico do Tricolor foi descartada a possibilidade de uma lesão no ligamento cruzado anterior, mas foi detectada uma contusão no ligamento colateral medial.

