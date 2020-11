Porto Alegre, RS - Brasil - 22/11/2020 - Beira-Rio - Lucca Campeonato Brasileiro. 22ª Rodada. Jogo Fluminense x Internacional. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 09:21

Rio - Último reforço do Fluminense para o Brasileirão, o atacante Lucca marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor no último domingo, contra o Internacional . Em entrevista ao "Globo Esporte", o jogador falou sobre a emoção de marcar um gol olímpico pela primeira vez na carreira.

"Muito feliz, principalmente pela vitória. Também pelo gol, da forma que foi. Difícil fazer um gol dessa forma, mas eu fui feliz na batida e segui a recomendação da comissão técnica. O Odair, no intervalo, pediu para os escanteios serem batidos no primeiro pau, e eu tentei bater firme para ter algum tipo de confusão e acabar sobrando para alguém... Mas, óbvio, com o intuito de fazer o gol", afirmou.

Publicidade

Lucca também disse que, a partir de agora, espera engrenar uma boa sequência com a camisa tricolor.

"Fisicamente eu me sinto muito bem, estou preparado. Aproveitar esses dias que a gente tem para procurar se preparar para estar mais afiado. Vamos aguardar o que o Odair tem de planejamento para a semana, para a próxima partida. Respeito sempre a decisão, sempre respeitei, procurei respeitar o momento de todo mundo. Quem sabe eu possa ter essa sequência? Mas, fisicamente, me sinto perfeitamente bem – disse Lucca, que completou seu quarto jogo pelo Flu", completou.