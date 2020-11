Odair comemora a boa fase do Tricolor no Campeonato Brasileiro Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:50

Rio - Criticado há alguns meses, Odair Hellmann vem conquistando confiança da torcida do Fluminense. Com elenco mais barato e curto que outras equipes do Brasileirão, o time está na 5ª posição da tabela. Em entrevista à 'ESPN', o treinador creditou a boa fase à união do elenco tricolor e minimizou a crise financeira vivida no clube:

Publicidade

"O clube tem uma dificuldade financeira muito grande, expressado pelo presidente, por nós que estamos lá dentro. Sabedores dessa situação, nós tentamos trabalhar, nos dedicar muito para conseguir achar soluções para os problemas que iríamos encarar ao longo do ano. Foi assim no primeiro momento que eu sentei com o presidente, com o Paulo Angioni", disse Odair, que emendou:



"Estamos conseguindo, mas nós precisamos estar atentos e muito concentrados para nos mantermos competitivos, porque o campeonato é muito difícil. Estamos focando nas soluções, estamos unidos. Jogadores também se comprometeram com a ideia de jogo e a gente espera que isso continue", completou o técnico do Fluminense.