Odair Helmmann elogiou a paciência da equipe para buscar a virada Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 20:30

Rio - As primeiras informações sobre os valores que Odair Hellmann receberia no Al Wasl-SAU eram de R$ 600 mil. No entanto, a 'Rádio Globo' afirmou que os vencimentos do treinador são de, na verdade, R$ 1 milhão. Com contrato de um ano e meio, o comandante e o auxiliar Maurício Dulac receberão, somados, mais de R$ 25 milhões na passagem pelo clube saudita.

Clube mais rico de Dubai, o Al Wasl paga os atletas em dia, e os brasileiros que chegam, moram, em sua maioria, em um bairro que possui vários estrangeiros, com infraestrutura de primeira qualidade. Pelo bom momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o presidente Mário Bittencourt tentou convencer Odair ampliando o tempo de contrato do técnico, mas em vão.