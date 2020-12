Por O Dia

Publicado 13/12/2020 10:46

Rio - O Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista de relacionados para o clássico de logo mais contra o Vasco, em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileiro. Recuperados da Covid-19, Muriel, Danilo Barcelos e Yuri voltam a ficar à disposição. O Tricolor também conta com as voltas de Fred e Yago Felipe, que se recuperaram de lesão, também reaparecem entre relacionados. A bola rola às 20h30.