Fluminense vence Athletico e larga em vantagem na final do Campeonato Brasileiro sub-17

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 19:43 | Atualizado 14/12/2020 19:44

Rio - O Fluminense saiu na frente do Athletico na decisão do Campeonato Brasileiro sub-17. Com gols de Kayky e Joilson, o Tricolor venceu a primeira partida por 2 a 1, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O adversário descontou no segundo tempo com Pertile. Com o resultado, os Moleques de Xerém jogam por um empate na partida de volta para ser campeão nacional.

O jogo decisivo da volta será na próxima segunda-feira, em Curitiba. Para conquistar o título, o Fluminense joga por um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença a decisão vai para as penalidades máximas.