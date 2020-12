Marcos Paulo ainda negocia a sua permanência no Fluminense Mailson Santana/Fluminense/Divulgação

Por MH

Publicado 14/12/2020 20:30

Com contrato válido até junho de 2021, o atacante Marcos Paulo esteve reunido nesta segunda-feira, nas Laranjeiras, com a diretoria do Fluminense e seus empresários. Em mãos, uma proposta de renovação por mais três temporadas. De acordo com informações do site Globoesporte.com, a cúpula tricolor considerou o encontro positivo e espera pela resposta nos próximos dias.

Se Marcos Paulo não renovar, ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o clube de graça. Considerado uma das grandes revelações das divisões de base de Xerém, o Fluminense tinha a esperança de negociar o jogador por, no mínimo, 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões) nesta janela, mas a crise mundial causada pelo novo coronavírus esfriou qualquer negociação com o exterior.

Depois de chamar a atenção com boas atuações pela equipe Sub-17 do Fluminense em 2018, Marcos Paulo subiu aos profissionais na temporada seguinte. Ele tem 74 jogos e 14 gols com a camisa tricolor.