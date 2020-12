Marcos Felipe Lucas Merçon/FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:19

Rio - No primeiro jogo de Marcão após a saída de Odair Hellmann, o Fluminense ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Vasco. A equipe vencia até os 47 minutos do segundo tempo, quando Germán Cano balançou as redes. A pricipal crítica dos torcedores nas redes sociais foi o recuo do Tricolor na etapa final, após abrir o marcador com Wellington Silva no primeiro tempo. Ao 'Ge.com', o goleiro Marcos Felipe falou sobre o assunto.

Publicidade

"O empate ficou meio amargo. A gente controlou o jogo todinho, estava com jogo controlado 100% e aconteceu a fatalidade de ter tomado o gol. Não achei que recuamos, nós apenas, em alguns momentos, decidimos defender mais. Na minha opinião, não foi totalmente um recuo, nós criamos uma estratégia, uma barreira para que a gente não pudesse tomar o gol, mas infelizmente aconteceu de ter tomado", disse o arqueiro.