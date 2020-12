Taça do Carioca Daniel Castelo Branco

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/12/2020 15:50

Rio - Um dos campeonatos estaduais mais tradicionais do futebol brasileiro, o Campeonato Carioca está sem transmissão na TV e na internet por enquanto. SBT e TV Bandeirantes querem adquirir os direitos de transmissão da competição, que era exibida pela Rede Globo até este ano, quando a emissora carioca rompeu com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A própria Globo e a Claro/Sky também estão de olho e monitoram a situação.



O Estadão apurou que já houve conversas iniciais por parte do SBT e da Band com a Ferj, mas as emissoras aguardam as próximas semanas para formalizar uma proposta. O Carioca de 2021 deverá ter mudanças em seu regulamento e formato e isso poderá impactar nos valores da negociação.

O Flamengo pode ser decisivo nesta disputa. Os interessados querem saber qual o posicionamento do clube em relação aos direitos de transmissão. Um dos principais motivos para a Globo ter rompido o contrato anterior foi justamente o fato do time rubro-negro pedir um valor muito maior para fechar, em comparação ao que receberia Fluminense, Botafogo e Vasco.



A Rede Globo tinha contrato de exclusividade com o campeonato até 2024, mas rompeu o acordo neste ano, após disputa judicial com o Flamengo e o time carioca transmitir seu jogo no Estadual sem autorização da emissora. Entretanto, a própria Globo acompanha a movimentação do mercado e não descarta entrar na briga para adquirir os direitos de transmissão novamente, mas com condições diferenciadas. Situação parecida vive a Claro/Sky. As duas empresas de TV a cabo cogitam comprar os direitos e exibir os jogos no pay-per-view, como fez na partida entre Uruguai x Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.



ESTADUAL RENDE AUDIÊNCIA NACIONAL - O interesse das emissoras em exibir o Campeonato Carioca é muito maior do que 'apenas' ter bons índices de audiência no Rio de Janeiro. O Estadual também dá bons números nacionais. Um exemplo disso aconteceu no SBT, que comprou a final do Carioca deste ano, entre Flamengo e Fluminense.



A emissora de Silvio Santos conseguiu chegar aos 34 pontos de pico no Rio de Janeiro durante o jogo, superando o Jornal Nacional, da Globo, algo muito difícil de acontecer. O jogo também teve ótimos números em outras regiões do Brasil. Vale ressaltar, porém, que muito do sucesso se deve ao fato de ter o Flamengo em ação, time de maior torcida do País e que tem milhões de torcedores espalhados pelo Brasil.



A reportagem conversou com pessoas ligadas aos canais da Rede Globo, que transmite os estaduais, e eles disseram que apenas os Campeonatos Paulista e Carioca conseguem ter bons índices fora de seus estados. O Paulistão continuará nas mãos da emissora pelo menos até o fim de 2021, data que se encerra o atual contrato.



Com o fim da Medida Provisória 984, os clubes não poderão mais negociar individualmente os jogos em que forem mandantes. Assim, não é possível que um clube transmita seu jogo em algum canal de streaming, como fez o Flamengo.