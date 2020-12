Nenê decidiu para o Fluminense Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 19:38

Rio - Depois do empate contra o Vasco no último final de semana, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira. A equipe de Marcão encara o Atlético-GO, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Tricolor assume a 4ª posição do torneio e terá que torcer por tropeço dos concorrentes diretos no fim de semana. Nenê projetou o duelo em entrevista ao site oficial do Fluminense.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que tentar ir em busca dos três pontos. Principalmente depois do último resultado que a gente ficou com um gostinho de que poderíamos ter conseguido a vitória. Então temos que entrar focados do primeiro ao último minuto, sabendo que o detalhe pode ser a diferença, e buscar o gol o tempo inteiro. Sabemos que o time deles é difícil, joga muito no contra-ataque, mas fizemos um ótimo treino hoje. Todo mundo está focado e preparado para o jogo de amanhã", disse Nenê.