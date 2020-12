Calegari Lucas MerÇon / FLUMINENSE

Rio - Surpresa positiva neste ano no Fluminense, o lateral Calegari, revelado nas categorias de base do clube, teve sequência na temporada e assumiu titularidade na equipe. Em entrevista ao portal 'Esporte News Mundo', o jogador falou sobre a vontade de deixar o nome marcado na história do Tricolor.

"Meu sonho é fazer história aqui e deixar a melhor imagem possível. Espero ganhar títulos e ajudar o Fluminense cada vez mais a manter o posto como um dos gigantes do futebol brasileiro", disse Calegari, que não enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira por estar com a seleção brasileira sub-20.