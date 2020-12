Atlético-GO x Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 23:25

Rio - O Fluminense perdeu mais uma vez a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor encarou o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly e foi derrotado por 2 a 1. Wellington Rato e o goleiro Jean, de pênalti, marcaram para os donos da casa, enquanto Felippe Cardoso marcou para os cariocas.

O Fluminense teve dificuldade para conseguir ser produtivo ao longo da primeira etapa. Apesar de ter 57% da posse de bola, o Tricolor encontrou um Atlético-GO bem organizado defensivamente e que deu poucos espaços, o que fez com que a equipe de Marcão fosse pouco produtiva no ataque. Prova disso é que o time carioca só conseguiu uma finalização no primeiro tempo e não levou perigo algum ao gol de Jean.

Já o Dragão soube fazer o que se propôs e aproveitou os erros de seu adversário. As melhores oportunidades vieram em falhas do Fluminense. Aos 39 minutos, Yuri, que fez péssima partida, bobeou na saída de bola e Marlon Freitas deixou Chico na cara do gol. Marcos Felipe, o único destaque tricolor positivo no primeiro tempo, salvou o Fluminense, mas não por muito tempo.

Aos 42, Gustavo Ferrareis fez uma linda jogado no meio de campo e deu para Marlon Freitas pelo lado direito do ataque. O ex-jogador do Fluminense cruzou rasteiro e deixou Wellington Rato sozinho, que teve o trabalho de só empurrar para o gol.

Na volta para o segundo o tempo, o Fluminense tentou mudar sua postura e ser mais agressivo, mesmo que isso resultasse em alguns espaços na defesa. Logo no início, Marcos Paulo recebeu bom passe de Fred e invadiu a área, mas o goleiro Jean impediu o empate. Nenê também fez boa jogada, mas seu chute passou ao lado do gol adversário.

Com o Fluminense se lançando mais ao ataque e ficando mais exposto, Marcos Felipe voltou a brilhar. Wellington Rato, autor do primeiro gol, acertou um lindo chute de fora da área, mas o novo titular do time das Laranjeiras voou no ângulo direito para fazer mais uma boa defesa.

Já no fim da partida, o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira recorreu ao VAR para marcar pênalti em toque de mão de Nenê. O goleiro Jean foi para a cobrança e ampliar a vantagem.

Já nos acréscimos, Lucca conseguiu um lindo cruzamento e Felippe Cardoso se antecipou ao goleiro Jean para fazer o gol de honra do Fluminense e dar números finais a partida: 2 a 1.

Com a derrota, o Fluminense perdeu novamente a chance de entrar no G-4 e ficou na 7ª posição, com 40 pontos. Já o Atlético-GO saltou para o 9º lugar, com 34. O time de Marcão volta a campo no próximo dia 26, às 21h, contra o São Paulo. Já o Dragão, no dia 27, às 20h30, encara o Grêmio em Porto Alegre.

ATLÉTICO GO X FLUMINENSE

LOCAL: Estádio Antônio Accioly

ÁRBITRO: Rodrigo Dalonso Ferreira

ATLÉTICO-GO: Jean, Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas, Wellington Rato (Janderson), Chico e Gustavo Ferrareis (Danilo Gomes); Zé Roberto (Roberson). Técnico: Marcelo Cabo.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Igor Julião, Luccas Claro (Matheus Ferraz), Nino e Danilo Barcelos; Hudson, Yuri Lima (Lucca), Michel Araújo (Fernando Pacheco) e Nenê (Ganso); Fred e Marcos Paulo (Felippe Cardoso). Técnico: Marcão.

Gols: Wellington Rato (42' do 1ºT) e Jean (41' do 2ºT); Felippe Cardoso (47' do 2ºT)

Cartões amarelos: Hudson, Lucca, Ganso e Fernando Pacheco