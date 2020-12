Marcão LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 09:02

Rio - O treinador Marcão conheceu contra o Atlético-GO a sua primeira derrota no comando da equipe em 2020. Ao analisar a partida em Goiânia, o técnico lamentou o rendimento do Fluminense e disse que o seu time precisa criar mais.

Publicidade

"Não ficamos satisfeitos, temos que criar opção para toda hora estarmos finalizando, gente mais próxima, dar profundidade. Treinaremos essa semana para que consigamos equacionar essa questão o mais rápido possível, para que nossa equipe se torne perigosa e crie situações de muita dificuldade para o adversário. Vamos trabalhar, criar situações, tentar algumas variações, tudo que já fizeram e deu certo, e tentar criar situações novas, para que possamos eliminar essa situação que não tem acontecido", afirmou.



Ao mexer na equipe para buscar uma reação, Marcão terminou a partida com três atacante mais fixos na área. O treinador explicou porque preferiu manter Fred em campo até o fim do confronto.

Publicidade

"É o nosso centroavante. A bola começou a rondar dentro da área. E ficamos sempre na expectativa de um movimento dele. É um cara que a bola procura, um goleador. No fim, coloquei o Felippe para jogar junto dele e nessa questão conseguimos, porque o Fred sempre segura dois jogadores com ele. Mesmo sabendo que o Fred vai precisar de rodagem, é sempre muito perigoso. No momento que estávamos, tínhamos que arriscar. Tirar um volante e colocar mais um atacante. Precisávamos buscar o resultado e colocamos dois atacantes de área para criamos dificuldade para a defesa adversária", disse.