Odair Hellmann é apresentado oficialmente no Al Wasl Reprodução/Al Wasl

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 19:17

Rio - Se o reinício de Marcão no Fluminense não é dos melhores, o começo de Odair Hellmann na Arábia Saudita também não foi com vitória. Na estreia do treinador brasileiro sob comando do Al Wasl, o clube saudita foi derrotado por 3 a 2. A partida ocorreu na casa do time de Odair, contra o Al Jazira, válida pela 10ª rodada do torneio nacional.

Publicidade

Odair Hellmann deixou o Fluminense em alta no Brasileirão, na 4ª colocação do torneio, à frente de clubes com investimento financeiro maior. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tentou segurá-lo, mas a oferta foi classificada pelo próprio treinador como 'irrecusável'. O time de Odair volta a campo no dia 25 de dezembro, contra o Khorfakkan.