Dorival Junior Eduardo Carmim/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 18:45 | Atualizado 17/12/2020 18:47

Rio - A diretoria do Fluminense já garantiu que irá manter Marcão como técnico até o fim do Brasileirão, mas já começou a estudar outros treinadores para 2021. Segundo o site "Netflu", um dos cotados para assumir o time das Laranjeiras é Dorival Júnior.

Publicidade

Dorival teve uma passagem relâmpago pelo Fluminense no fim de 2013, quando substituiu Vanderlei Luxemburgo na reta final do Campeonato Brasileiro. Comandou a equipe em cinco partidas, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Ainda de acordo com o portal, outros nomes também estão sendo analisados. A classificação ou não para a Libertadores do ano que vem deve influenciar diretamente na decisão.