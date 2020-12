Mário Bittencourt Cléber Mendes

Rio - O Fluminense está no caminho para reduzir suas dívidas. Segundo informações do portal "globoesporte.com", o clube fechou um acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), órgão público encarregado de cobrar dívidas com o governo, conseguindo um desconto de 30% do valor de impostos que deve.

A quantia inicial era de aproximadamente R$ 63 milhões, o clube conseguiu abaixar a dívida para aproximadamente R$ 44 milhões, que foi parcelado em 145 vezes, um pouco mais de 12 anos. A diretoria Tricolor já pagou a primeira parcela de dezembro, que estão na faixa dos R$ 200 mil.



O desconto na dívida nos impostos do clube só foi possível devido ao mecanismo aprovado pelo Presidente Jair Bolsonaro em 2020. Ele instituiu a Lei 13.988 na qual dívidas fiscais podem ser renegociadas com novos prazos e descontos aplicados a juros, multas e encargos. O Cruzeiro foi outro clube que também usou o PGFN.

Esse processo, evita que o Fluminense tenha penhoras por parte do governo pelos próximos 12 anos.