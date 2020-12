Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 30/11/2020 - Maracanã - Luccas Claro Campeonato Brasileiro. 23ª Rodada. Jogo Fluminense x Bragantino. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 11:56

Rio - O Fluminense confirmou na manhã desta sexta-feira uma lesão na coxa direita do zagueiro Luccas Claro. O defensor já iniciou o tratamento com o departamento médico e a tendência é que ele não esteja à disposição de Marcão para o confronto contra o São Paulo, marcado para o dia 26.

Publicidade

Luccas deixou o campo sentindo dores no local, ainda na primeira etapa, na última quarta-feira, quando o Tricolor enfrentou o Atlético-GO. Matheus Ferraz substituiu o jogador e deve ser ele que fará dupla com Nino no confronto contra o líder, na próxima rodada.



Hudson e Paulo Henrique Ganso também serão desfalques para o plantel de Marcão no confronto do Maracanã. Ambos estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.