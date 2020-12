Calegari Lucas MerÇon / FLUMINENSE

Publicado 18/12/2020 20:21

Rio - O Fluminense deve ter dois reforços importantes para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Campeões do Torneio Internacional Sub-20 com a Seleção Brasileira, Luiz Henrique e Calegari vão se reapresentar ao Tricolor na próxima segunda-feira, após a folga do fim de semana dada ao grupo. A competição foi uma preparação para o Sul-Americano da categoria, que deve acontecer em fevereiro de 2021.



Os jovens ficaram duas semanas com a Seleção na Granja Comary. Calegari foi reserva nos três jogos, mas entrou em todos eles no decorrer da partida substituindo o lateral-direito Rafael. Ele brigará com Igor Julião por uma vaga no time titular.



Já Luiz Henrique iniciou o torneio como titular, mas sentiu logo na estreia. A comissão preferiu deixá-lo no grupo apesar da leve lesão no músculo posterior da coxa. O Flu irá reavaliar, mas a expectativa é que o jogador esteja disponível para enfrentar o São Paulo.



Os dois vão ter o primeiro contato com o técnico Marcão, com quem trabalharam na equipe Sub-23. Isso porque Odair Hellmann pediu demissão exatamente no dia e que os dois se apresentaram na Granja. O Fluminense busca a primeira vitória do treinador e ídolo e terá um duelo com o São Paulo no dia 26, sábado, no Maracanã.