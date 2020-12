Fluminense comemora aniversário de 118 anos Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por MH

Desde a saída do técnico Odair Hellmann, que foi para o futebol árabe, a torcida do Fluminense viu o time se perder no Campeonato Brasileiro. Ainda na briga por uma das vagas na Libertadores da América de 2021, a torcida já começa a se organizar para fazer um protesto, caso a equipe agora dirigida por Marcão não vença os seus dois próximos jogos: o São Paulo, dia 26, no Maracanã, e o Flamengo, dia 6 de janeiro, também no Maraca.

Segundo o site Netflu, um grupo de torcedores tem demonstrando irritação com a postura do time, apesar da proximidade com o G-6. As últimas atuações, em especial, incomodaram bastante. O site diz ainda que tais protestos estão sendo planejados via grupos de whatsapp e que seriam manifestações pacíficas.