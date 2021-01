Estação de Metrô do Largo do Machado Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 18:59

Rio - O Fluminense está muito perto de ter o seu nome na estação de metrô do Largo do Machado. O vice-presidente da chapa de Ricardo Tenório, Wagner Victer, formalizou o pedido de inclusão do Fluminense nesta terça-feira, rebatizando a estação Largo do Machado para Largo do Machado/Fluminense.

Publicidade

"Há muito tempo atrás eu dei essa ideia ao Metrô Rio. Eu era presidente da CEDAE na ocasião. O Metrô disse que não podia, então eu fiz um Projeto de Lei e a Clarissa (Garotinho) levou à Alerj. Porém, agora anunciaram que farão uma estação Botafogo/Coca-Cola. Então, eu mandei esse pleito formal para o Secretário de Transportes, que é tricolor e sócio do Flu, além de copiar outras autoridades, como o Secretário do Turismo", disse Victer em entrevista ao NETFLU.



Atualmente ocupando o cargo de diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), Wagner Victer, que também foi secretário de educação e de energia do Rio de Janeiro, não demonstrou preocupação e garantiu que a cúpula tricolor apoiaria o projeto.

Publicidade

"O clube não seria louco de negar. Isso foi meu pleito como sócio. Tenho legitimidade para isso. Para o clube é muito bom, tanto que os outros clubes têm, como o São Paulo, o Corinthians. Aqui no Rio já temos o Botafogo, o Flamengo e agora o Fluminense pode ter isso também. Também é interessante para o turismo. Essa mobilização precisa vir do torcedor e as Laranjeiras são o berço da seleção, o que pode atrair mais movimento e, consequentemente, investimentos à região", concluiu.

CONFIRA O DOCUMENTO: Diretor da ALERJ formaliza pedido de inclusão do nome do Fluminense em estação de metrô Reprodução

Publicidade

Quando fui deputada estadual apresentei projeto para que a estação de Metrô do Largo do Machado fosse nomeada acrescentando o nome do Fluminense, assim como a de Botafogo acrescentou Coca Cola! Parece que finalmente nossa ideia vai andar! https://t.co/6kEblblpXb pic.twitter.com/nYBNEcXtE9 — Clarissa Garotinho (@dep_clarissa) January 5, 2021 A proposta para acrescentar o nome do Fluminense ao da estação partiu de Clarissa Garotinho, quando era deputada estadual. Atualmente, a parlamentar que ocupa uma cadeira na Câmara Federal e foi candidata à Prefeitura do Rio na última eleição, celebrou o fato de o projeto estar andando na ALERJ.