Nenê em treino do Fluminense Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 17:44 | Atualizado 06/01/2021 17:44

Rio - O meia Nenê desfalcará o Fluminense no duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta sentiu uma indisposição e está fora do clássico. De acordo com o clube, o motivo foi uma gastroenterite.

O volante André, que atuou pelo sub-20 na segunda-feira, foi chamado para substituir o meia de 39 anos.



Nenê não seria o titular na equipe de Marcão para este Fla-Flu desta quarta. Essa seria segunda vez na temporada em que o meia veterano começaria no banco de reservas.