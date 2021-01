Fred MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 15:20

Rio - O Fluminense venceu o Flamengo, na última quarta-feira, e saiu do Maracanã com um resultado importantíssimo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida, o atacante Fred destacou a melhora da equipe na segunda etapa e deu detalhes da festa feita pelos jogadores do Tricolor no vestiário.

"Muito orgulhoso por nossa vitória. Depois de um primeiro tempo ruim, no segundo a gente entrou e o Ailton pediu pro nosso time começar a jogar. Começamos a pressionar o Flamengo e conseguimos ser bem superiores no segundo tempo. Bola na trave, pressão. Foi mais que merecido esse resultado, essa vitória de virada. Dedico a toda a nossa torcida. Quero tanto compartilhar com o nosso torcedor no Maracanã. Tenho certeza que assim como nós vibramos aqui no vestiário, cantando os hinos da arquibancada, “time de guerreiros”, “ganhar Fla-Flu é normal”, vocês também dentro de casa comemoraram e vibraram junto com a gente. Então estamos juntos!", disse.



Com o resultado positivo, o Fluminense chegou a sétima colocação, com 43 pontos e tem pela frente o Corinthians, na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena.