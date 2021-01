Marcos Felipe Lucas Merçon/FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:40

Rio - O goleiro Marcos Felipe tem sido peça fundamental para o Fluminense brigar por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Colecionando boas atuações com a camisa tricolor, o camisa 1 destacou a emoção de se destacar no clássico contra o Flamengo, na última quarta-feira.

"Foi muito emocionante. Primeiro Fla-Flu da minha carreira, e a gente nunca esquece, principalmente com a vitória como foi. Vou guardar com grande carinho. Foi muito importante pro time também, estávamos precisando da vitória na briga pela vaga na Libertadores. Sobre o Flamengo tem um gostinho a mais, porque é nosso maior rival", disse Marcos ao "UOL".

O goleiro, que está nos profissionais desde 2013, também falou sobre sua boa fase, após longo período de irregularidade.

"Me sinto muito feliz. É um sonho que estou realizando. A espera, depois de tanto tempo, faz esse momento ser ainda mais incrível. Estou desfrutando disso tudo, mas, ao mesmo tempo, não penso só em mim. Tenho que ajudar meus companheiros, e me esforçado muito para conseguir contribuir. A gente passe segurança, tranquilidade para torcedores, comissão e a equipe como um todo. Isso que é mais gratificante. Realizar esse sonho para passar essa segurança e ajudar a equipe para obter o melhor de todos nós"", completou.

No total, Marcos Felipe coleciona 20 jogos com a camisa do Fluminense e sofreu 18 gols. Destaque desde a base, teve uma boa sequência sob o comando de Marcão e não saiu mais da equipe.