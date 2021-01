Luccas Claro fala sobre importância de vitória contra o Flamengo Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 12:24

Rio - O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, na quarta-feira, e encostou no G6 do Campeonato Brasileiro. Luccas Claro, autor do primeiro gol do Tricolor, falou sobre a importância da vitória e a expectativa para o restante do campeonato. Para o defensor, a equipe "precisava desse ressultado para a retomada da competição".

"Sabor importantíssimo. Primeiramente por ser um clássico. Vínhamos de três resultados negativos, conto do Vasco por ter tomado gol nos acréscimos. Precisava dessa vitória para a retomada da competição. Estava distanciando um pouco da Libertadores, pra continuar na briga precisávamos dessa vitória em um jogo dificílimo que foi o de quarta-feira. Acredito que a partir dessa vitória vamos retomar a confiança, o estilo de jogo, entendendo o que Marcão e Aílton querem para dar uma sequencia até o final do campeonato", disse o zagueiro.



Com a vitória, o Fluminense assumiu a sétima colocação com 43 pontos. O Tricolor volta à campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena.