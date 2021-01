15/03/2020 - Vasco x Fluminensa se enfrentam no Maracana com estadio sem torcida pela 3a rodada do Carioca. Na foto Nene. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 10/01/2021 12:30

Rio - Nenhum jogador de futebol gosta de ficar no banco e nem todos aceitam bem este fato quando isso acontece. Na última quarta-feira, Marcão armou o Fluminense sem o meio campista Nenê entre os titulares para encarar o Flamengo, e segundo informações do "Uol Esporte", o jogador não ficou contente com a decisão do treinador.

Com 39 anos e artilheiro da equipe na temporada com 21 gols, o veterano viu o Tricolor vencer o clássico por 2 a 1 de virada. Ao ser informado que ficaria no banco de reservas, em uma atividade no CT Carlos Castilho, Nenê não escondeu sua insatisfação.



Em um conversa no clube, o meia chegou a dizer que a equipe sentiria a falta dele, atitude que não agradou Marcão e sua comissão técnica. Alegando um problema de gastroenterite às vésperas da partida, o meia ficou fora até do banco de reservas contra o Rubro-Negro.

Muito querido no elenco, Nenê não deve ser um problema para os jogadores nesta reta final de Campeonato Brasileiro. No entanto, seu aproveitamento foi posto em questão, visto que sua reação não foi a das melhores ao ficar fora da equipe.