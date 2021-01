Sornoza e Orejuela atuaram juntos no Fluminense em 2017 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 16:10

Rio - O meia Sornoza e o volante Orejuela entraram contra o Fluminense na Justiça. De acordo com o portal "Esporte News Mundo", os equatorianos cobram, juntos, aproximadamente R$ 3.601.645,11 por dívidas e multas durante o período em que vestiram a camisa tricolor.

Sornoza foi o primeiro a acionar seu ex-clube. Ele entrou com uma ação na 72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no dia 21 de dezembro, cobrando um total de R$ 1.203.472,44. Já Orejuela ingressou na Justiça no dia 5 de janeiro e alega que tem um valor de R$ 2.398.172,67.

Sornoza defendeu o Fluminense em 2017 e 2018, quando disputou 98 jogos e marcou 10 gols. Já Orejuela vestiu a camisa tricolor apenas em 2017, com 48 partidas e um gol marcado.